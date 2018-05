Comisia Europeana avertizeaza Romania in privinta politicilor economice si transmite ca progresele din justitie nu sunt ireversibile

Comisia Europeana a publicat, miercuri, un raport in care transmite un avertisment comun Ungariei si Romaniei, cu privire la existenta unei deviatii semnificative de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) in 2017.Pe baza prognozelor de primavara ale Comisiei si a datelor pe 2017 validate de Eurostat, atat in Romania cat si in Ungaria abaterea de la traiectoria de ajustare structurala in 2017 a fost mai mare decat pragul de 0,5% din PIB, spune raportul.In privinta Romaniei insa, CE isi exprima ingrijorari privind evolutia sistemului de justitie, ale carui progrese pot fi afectate de masurile din ultimul an."Evolutiile din ultimul an au dus la mari dubii privind ireversibilitatea si sustenabilitatea progreselor substantiale inregistrate de Romania in reformarea sistemului judiciar si in combaterea coruptiei la nivel inalt.(...) Exista presiuni asupra institutiilor judiciare si asupra sistemului institutional de combatere a coruptiei", avertizeaza Comisia Europeana.Reducerea contributiilor la Pilonul IIRecenta reducere a contributiilor la Pilonul II de pensii diminueaza, pe termen scurt, ingrijorarile fiscale, mai afirma reprezentantii Comisiei Europene in Raportul privind recomandarile specifice de tara pentru 2018, citat de Agerpres.Contributia virata la Pilonul II de pensii a fost redusa, la finalul anului trecut, de la 5,1% la 3,75% din salariile brute incepand cu anul 2018 desi, potrivit legislatiei, cota de contributie virata Pilonului II trebuia sa creasca treptat la 6% din salariul brut.Subiectul Pilonului II de pensii a revenit in prim-plan dupa ce, programul legislativ 2018 pentru perioada mai - decembrie, publicat pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul in 28 aprilie, anunta existenta unui proiect de lege potrivit caruia contributiile ar urma sa fie suspendate in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018.Mai mult, documentul propune o contributie a angajatului, in suma fixa, de 84 lei in primul an, care urmeaza sa creasca anual pana la 125 lei in anul 5, dedusa din impozitul pe venit. Totodata, si angajatorul ar putea plati aceasta contributie care, in cazul sau, urmeaza sa fie dedusa din impozitul pe profit in functie de marimea companiei (50 ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana avertizeaza Romania in privinta politicilor economice si transmite ca progresele din justitie nu sunt ireversibile " pe Ziare.com