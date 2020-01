Solicitarea este facuta in contextul unei proceduri de incalcare a noului regim disciplinar pentru judecatorii polonezi.Decizia a fost luata avand in vedere evolutiile recente, inclusiv o hotarare preliminara a Curtii de Justitie din 19 noiembrie 2019, privind independenta acestei noi Camere de Disciplina si decizia ulterioara a Curtii Supreme Poloneze din 5 decembrie, au precizat surse din CE pentru Ziare.com.In hotarare, Curtea Suprema a precizat ca aceasta Camera de Disciplina nu indeplineste cerintele UE privind independenta judiciara si, prin urmare, nu este o instanta independenta. In ciuda hotararilor judecatoresti, Camera de Disciplina continua sa functioneze, creand riscul unor daune ireparabile pentru judecatorii polonezi, afirma CE.Prin urmare, Comisia Europeana a decis marti sa solicite Curtii de Justitie a UE sa dispuna masuri provizorii."Aceasta solicitare nu este legata de noul proiect de lege pentru modificarea Legii privind organizarea instantelor judecatoresti ordinare, Legea Curtii Supreme si alte acte aflate in prezent in procesul legislativ, asupra carora Comisia monitorizeaza indeaproape evolutiile. Comisia ramane pregatita sa se angajeze intr-un dialog constructiv bazat pe echitate si respect cu autoritatile poloneze pentru a rezolva problemele existente", precizeaza Comisia Europeana.Citeste si:Mars pentru Justitie in Polonia : "Justice for all, all for Justice!" (Foto&Video)Magistratii si avocatii romani s-au solidarizat cu cei polonezi: "Justice for all, all for Justice!"Un nou proiect controversat impotriva magistratilor risca sa scoata Polonia din UE daca va fi adoptatCurtea Suprema din Polonia denunta intr-o hotarare subordonarea justitiei de catre politic ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana cere CJUE sa ia masuri provizorii impotriva Poloniei si sa ii solicite suspendarea Camerei Disciplinare " pe Ziare.com