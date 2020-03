Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan era asteptat luni la Bruxelles, unde urma sa ceara un ajutor financiar, dar si politic si militar din partea Uniunii Europene ( UE )."Evenimentele de la frontiera greco-turca sugereaza clar exercitarea unor presiuni in scopuri politice asupra frontierelor externe ale UE", a declarat presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen intr-o conferinta de presa, transmite Reuters."Gasirea unei solutii acestei situatii va necesita eliberarea presiunii asupra frontierei", a subliniat ea."O conditie prelabila oricarui ajutor european suplimentar este oprirea oricarei sustineri a trcerilor irlagle ale frontierelor si indepartatea persoanelor prezente la frontiera", a declarat la randul sau eurodeputatul conservator german Manfred Weber.Cateva mii de migranti s-au adunat de peste o saptamana la frontiera turco-greaca, in urma deciziei turce de a nu mai bloca trecerea refugiatilor catre Europa Uniunea Europeana (UE) incearca sa-si salveze acordul semnat in martie 2016 cu Turcia , in virtutea careuia Ankara retine migrantii pe teritoriul turc in schimbul unui ajutor financiar.Turcia gazduieste aproximativ patru milioane de refugiati pe teritoriul sau. UE s-a angajat in 2016 sa-i plateasca sase miliarde de euro.In afara indepartarii migrantilor de la frontiera elena, Ursula von der Leyen a stabilit drept alte prioritati imediate garantarea dreptului de azil, ajutorarea Turciei si Greciei si transferarea migrantilor si refugiatilor retinuti pe insulele grecesti catre Europa continentala - mai ales a minorilor. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana conditioneaza ajutorul pentru Ankara " pe Ziare.com