Comisia Europeana confirma acordul pe Brexit cu Londra. Cum se evita o "frontiera dura"

"Negociatorii Comisiei Europene si Marii Britanii au ajuns la un acord asupra conditiilor Articolului 50 al Tratatului UE . Toate aspectele acordului Brexit au fost finalizate si stabilite la nivelul echipelor de negociere. Acest acord marcheaza un moment decisiv in negocieri", transmite Comisia Europeana.Acest acord marcheaza un moment decisiv in negocieri. Prin urmare, Comisia Europeana recomanda Consiliului European sa constate ca s-au inregistrat progrese decisive in negocierile privind retragerea ordonata a Regatului Unit din Uniunea Europeana, permitand incheierea negocierilor pentru acordul de retragere si initierea urmatorului pas al procesului. De asemenea, negociatorii au convenit asupra unei schite a declaratiei politice legate de viitoarea relatie UE-Regatul Unit, arata un comunicat CE remis miercuri seara.Cum s-a evitat o frontiera duraAcordul de retragere acopera toate elementele retragerii Regatului Unit din UE: drepturile cetatenilor, aspectele financiare, perioada de tranzitie, guvernarea, protocoalele privind Irlanda , Gibraltarul si Ciprul, precum si o serie de alte probleme de separare.Negociatorii UE si britanici au convenit asupra modului de a evita o frontiera dura intre Irlanda si Irlanda de Nord. Ambele parti vor depune toate eforturile pentru a incheia un viitor acord inainte de sfarsitul perioadei de tranzitie, la 1 iulie 2020.In caz contrar, UE si Regatul Unit vor putea extinde in comun perioada de tranzitie.Alternativ, din ianuarie 2021, se va aplica o "plasa de siguranta" (backstop solution) pentru Irlanda si Irlanda de Nord, sub rezerva unui mecanism comun de revizuire."Plasa de siguranta" inseamna ca va exista "un teritoriu vamal unic" intre UE si Regatul Unit, care se va institui de la sfarsitul perioadei de tranzitie pana la data la care un acord ulterior devine aplicabil.Irlanda de Nord va ramane, prin urmare, parte a aceluiasi teritoriu vamal ca restul Regatului Unit. Teritoriul vamal unic se refera la toate marfurile, cu exceptia produselor piscicole si de acvacultura.Crearea teritoriului unic vamal include angajamente echivalente si mecanisme de aplicare corespunzatoare pentru a asigura o concurenta loiala intre UE-27 si Regatul Unit.Schita declaratiei politice publicate miercuri mentioneaza progresele inregistrate pentru a se ajunge la o inteleger ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana confirma acordul pe Brexit cu Londra. Cum se evita o "frontiera dura" " pe Ziare.com