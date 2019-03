Oficialii europeni au transmis acest lucru delegatiei trimise miercuri de catre Guvernul Romaniei pentru a obtine un acord de principiu pe OUG privind modificarea Codurilor Penale.Potrivit surselor citate, prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, va lua din nou legatura cu Viorica Dancila, pentru a discuta despre acest lucru. Aceasta desi cei doi s-au mai intalnit de patru ori numai in ultima luna.Comisia Europeana nu considera acceptabila OUG pentru modificarea Codurilor Penale si a transmis partii romane ca modificarile nu sunt in regula.De asemenea, se pregateste si o scrisoare oficiala catre Guvernul Romaniei, in care CE isi va exprima nemultumirile si ingrijorarile. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana critica OUG lui Toader si pregateste o scrisoare de nemultumire catre Guvernul Romaniei " pe Ziare.com