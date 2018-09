Comisia Europeana da in judecata Polonia la Curtea Europeana de Justitie

"Comisia Europeana a decis sa sesizeze Curtea de Justitie a UE in legatura cu situatia Poloniei, din cauza incalcarii principiului justitiei independente prin noua Lege privind organizarea Curtii Supreme de Justitie; de asemenea, CE cere Curtii de Justitie a UE sa ordone masuri interimare pana cand va fi emis un verdict in acest caz", anunta Executivul UE, potrivit Euronews.Comisia Europeana a lansat, in iulie, procedura formala de sanctionare a Poloniei din cauza noii legi privind functionarea Curtii Supreme de Justitie, masura avand rolul de protejare a independentei justitiei poloneze."Comisia Europeana a lansat o procedura de sanctionare (infringement) prin trimiterea unei scrisori de notificare formala referitoare la Legea de functionare a Curtii Supreme de Justitie din Polonia", a anuntat institutia.Cel putin "27 dintre cei 72 de judecatori ai Curtii Supreme de Justitie risca sa fie fortati sa se retraga din activitate - mai mult de o treime dintre judecatori - din cauza faptului ca noua lege privind functionarea instantei supreme reduce varsta de pensionare a judecatorilor de la 70 la 65 de ani.Masura i se aplica si presedintelui Curtii Supreme, al carui mandat de sase ani se va incheia in mod prematur.Conform legii, judecatorilor li se ofera posibilitatea de a declara dorintele de prelungire a mandatelor de catre presedintele tarii, derogare care poate fi acordata pe o perioada de trei ani si innoita o data. Nu exista criterii pentru decizia presedintelui si nu exista posibilitatea de revizuire judiciara a deciziei", explica Executivul UE."Comisia Europeana considera ca aceste masuri submineaza principiul independentei justitiei, inclusiv al inamovibilitatii judecatorilor, si, prin urmare, Polonia nu isi indeplineste obligatiile prevazute in cadrul Articolului 19 (1) al Tratatului Uniunii Europene interpretat prin prisma Articolului 47 al cartei Drepturilor Fundamentale", precizeaza Executivul UE.Citeste si:Eurodeputatii au aprobat procedura de sanctionare a Poloniei in baza Articolului 7De ce Romania ar fi bine sa nu aiba pozitia Poloniei in relatia cu UECazul Romaniei, mai disperat decat al Poloniei si Ungariei. Numitorul comun e apropierea de Rusia - Interviu ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana da in judecata Polonia la Curtea Europeana de Justitie " pe Ziare.com