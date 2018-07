Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat intr-un briefing de presa ca executivul comunitar i-a trimis guvernului ungar o scrisoare cu notificarea oficiala referitoare la legile "Stop Soros" si la amendamentele constitutionale conexe, relateaza agentia MTI.Executivul comunitar le-a dat un termen de doua luni autoritatilor ungare pentru a da un raspuns la preocuparile Bruxelles-ului pe aceasta tema.Parlamentul de la Budapesta a adoptat legile in cauza in luna iunie, avand drept scop de a sanctiona "promovarea sau organizarea migratiei ilegale".Tot joi, Comisia Europeana a anuntat ca va aduce Ungaria in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene in legatura cu legea sa privind azilul, initiind cea de-a treia etapa a procedurii in curs de infringement impotriva Budapestei in legatura cu legea.Procedura de infringement in acest caz a fost lansata in decembrie 2015.Reuters noteaza la randul sau ca Bruxelles-ul a decis joi sa-si intensifice batalia judiciara impotriva Budapestei in legatura cu refuzul sau de a respecta regulile Uniunii Europene in materie de imigratie si azil.Citeste si Ungaria a aprobat legea "Stop Soros": Inchisoare pentru cine ajuta migranti. Liderii UE cauta solutii ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana declanseaza infringement impotriva Ungariei din cauza legilor ''Stop Soros'' " pe Ziare.com