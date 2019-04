Anuntul facut de Comisia Europeana vine pe fondul unor tensiuni tot mai mari intre executivul de la Bucuresti si reprezentanti ai executivului european pe subiectul modificarilor aduse Legilor Justitiei si intentiei de a modifica prin OUG Codurile Penale."Comisia Europeana trebuie sa actioneze pentru salvarea statului de drept. Colegiul CE va discuta maine (miercuri - n.r.) starea statului de drept in Romania", anunta Mina Andreeva, purtator de cuvant al Comisiei Europene..@JunckerEU "@EU_Commission needs to act to safeguard the #RuleOfLaw. College will discuss state of play on #RuleOfLaw in #Romania tomorrow." #EuranetPlusSummit2019- Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) April 2, 2019- stirea se actualizeaza - ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana discuta, maine, starea statului de drept din Romania " pe Ziare.com