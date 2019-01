Comisia Europeana intervine in scandalul alocatiilor pentru copii din Austria

Potrivit purtatorului de cuvant al executivului european pentru afaceri sociale, Sara Soumillion, "Comisia a luat nota de adoptarea legii privind indexarea beneficiilor pentru copii in Austria si analizeaza legislatia din perspectiva compatibilitatii cu legislatia UE "."Indexarea beneficiilor pentru familie nu este permisa sub legislatia europeana. De asemenea, este o chestiune de non-discriminare: Daca lucratorii contribuie la sistemul national social, atunci este de asteptat ca ei sa primeasca aceleasi beneficii, indiferent de nationalitatea lor sau de locul unde se afla copiii lor", precizeaza executivul european intr-un raspuns furnizat CaleaEuropeana.ro.Comisia Europeana mai arata ca aceasta situatie este valabila de mai multe decenii si a fost confirmata inclusiv de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, iar executivul european considera ca mobilitatea trebuie sa se bazeze pe reguli clare si corecte.De asemenea, Comisia Europeana reaminteste ca aceasta prevedere a fost inclusa si in propunerea din 2016, in care executivul european a solicitat imbunatatirea regulilor UE privind securitatea sociala: salvgardarea libertatii de miscare si protejarea drepturilor cetatenilor, impreuna cu consolidarea instrumentelor pentru a aborda posibile abuzuri.Parlamentul austriac a adoptat legea privind indexarea alocatiilor pentru copiii din strainatate ai cetatenilor UE care lucreaza in Austria. Astfel, pentru cele mai multe state, inclusiv Romania , aceasta inseamna o reducere a sumelor platite, prin ajustarea la nivelul de trai din tarile comunitare unde traiesc acesti copii. Masura a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2019.Conform datelor prezentate anul acesta de autoritatile austriece, Romania se afla pe locul 4 in clasamentul transferurilor si al economiilor inregistrate prin indexare, dupa Ungaria Slovacia si Polonia . In anul 2016, de exemplu, guvernul austriac a inregistrat 14.213 copii care primesc beneficii sociale austriece (alocatie sau deducere fiscala) si traiesc in Romania.Dupa decizia prin indexarea cu un coeficient de 0,484, aceste beneficii vor fi practic injumatatite in cazul Romaniei. Coeficientul reprezinta diferenta dintre nivelul preturilor dintre cele dou ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana intervine in scandalul alocatiilor pentru copii din Austria " pe Ziare.com