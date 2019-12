Comisia Europeana isi propune sa elimine complet gazele cu efect de sera pana in 2050

Pactul ecologic european acopera toate sectoarele economiei, in special transporturile, energia, agricultura, cladirile si sectoarele industriale, de exemplu cele ale siderurgiei, cimentului, TIC, textilelor si produselor chimice.Pentru a deveni, pana in 2050, primul continent neutru din punct de vedere climatic, Comisia va prezenta, in termen de 100 de zile de la preluarea mandatului, primul "act legislativ european privind clima". Pentru a atinge obiectivele in materie de clima si mediu, Comisia va prezenta, de asemenea, Strategia privind biodiversitatea pentru 2030, noul Plan de actiune privind strategia industriala si economia circulara, Strategia "de la ferma la consumator" pentru o alimentatie durabila si propuneri pentru o Europa lipsita de poluare."Vor incepe neintarziat lucrarile in vederea majorarii obiectivelor Europei in materie de emisii pentru 2030, stabilind o traiectorie realista de indeplinire a obiectivului pentru 2050", precizeaza CE intr-un comunicat.Potrivit programului publicat de Executivul de la Bruxelles, actualele politici europene vor reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu 60% pana in 2050. Pana in vara anului viitor, Comisia si-a propus sa prezinte un plan prin care sa creasca eforturile de reducere a gazelor cu efect de sera in 2030 la 50%.Pana in iunie 2021, Comisia va revizui toate politicile privind protectia mediului.Indeplinirea obiectivelor Pactului ecologic european pana in 2030 va necesita investitii anuale suplimentare in valoare de 260 de miliarde de euro, reprezentand aproximativ 1,5% din PIB-ul din 2018. Aceste investitii vor necesita mobilizarea sectorului public si a celui privat. Comisia va prezenta, la inceputul anului 2020, Planul de investitii pentru o Europa durabila, menit sa raspunda nevoilor de investitii. Cel putin 25% din bugetul pe termen lung al UE ar trebui sa fie alocat actiunilor climatice, iar Banca Europeana de Investitii, in calitate de banca a Europei in domeniul climei, va oferi un sprijin suplimentar. Pentru ca sectorul privat sa contribuie la finantarea tranzitiei catre o economie verde, Comisia va prezenta, in 2020, o strategie de finantare verde.De asemenea, ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana isi propune sa elimine complet gazele cu efect de sera pana in 2050 " pe Ziare.com