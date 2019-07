Comisia Europeana: Romania incalca legislatia UE in 10 domenii, de la poluare si arme, la protectia copilului

Pentru calitatea aerului, Comisia solicita Romaniei si Croatiei sa abordeze "esecul sistemic" in ceea ce priveste monitorizarea poluarii, astfel cum se prevede in legislatia UE privind calitatea aerului inconjurator.CE solicita Romaniei sa se asigure ca instalatiile industriale functioneaza in baza unor autorizatii adecvate.Pentru protectia naturii, Comisia solicita Romaniei, Poloniei si Portugaliei sa finalizeze reteaua Natura 2000. Comisia Europeana a decis joi sa trimita o scrisoare de punere in intarziere Romaniei, Poloniei si Portugaliei pe motiv ca aceste tari nu asigura protectia adecvata a habitatelor si speciilor de interes la nivelul UE prin desemnarea de arii naturale protejate.Comisia mai solicita Romaniei sa isi alinieze legislatia in domeniul asigurarilor auto la normele UE. Normele nationale actuale din Romania impun o obligatie de notificare prealabila a oricarei intentii de modificare a primelor, precum si o serie de limitari a modalitatilor de calculare a primelor de catre asiguratori. Comisia a considerat ca aceste obligatii contravin Directivei Solvabilitate II, astfel cum a fost interpretata de jurisprudenta Curtii referitoare la principiul libertatii tarifelor.Legislatia nationala in cauza obliga, de asemenea, asiguratorii sa emita, pentru anumite categorii de vehicule, o polita valabila numai pe teritoriul Romaniei. In opinia Comisiei, aceste norme contravin Directivei privind asigurarea auto, prin care se cere ca politele de asigurare de raspundere civila auto sa acopere intregul teritoriu al UE pe baza unei prime de asigurare unice. In absenta unui raspuns satisfacator din partea autoritatilor romane in termen de doua luni, Comisia poate trimite cazul in fata Curtii de Justitie a UE.Pentru domeniul armelor de foc, Comisia indeamna insistent 20 de state membre, printre care si Romania, sa transpuna noile norme ale UE. Directiva UE revizuita, adoptata de statele membre in mai 2017, inaspreste controalele privind achizitia si detinerea legala de arme de foc. Statele membre au fost obligate sa informeze Comisia cu privire la masurile de transpunere pentru majoritatea dispozitiilor directivei pana la 14 septembrie 2018.Comisia adreseaza ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana: Romania incalca legislatia UE in 10 domenii, de la poluare si arme, la protectia copilului " pe Ziare.com