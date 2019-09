Comisia Europeana spune ca un Brexit fara acord este o posibilitate foarte clara

La Londra, parlamentarii britanici incearca sa il opreasca pe premierul Boris Johnson sa continue pe calea a ceea ce ei considera a fi un dezastruos Brexit fara acord, in contextul speculatiilor ca guvernul ar putea convoca alegeri anticipate la 14 octombrie."Presupozitia noastra de lucru este ca va exista un Brexit la 31 octombrie", a declarat purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Mina Andreeva, potrivit Reuters.Intrebata daca o iesire fara acord este acum cel mai probabil scenariu, ea a spus ca "este o posibilitate foarte clara, si tocmai de aceea lansam acest apel final pentru a fi pregatiti in cazul in care apare un Brexit fara acord"."Cel mai bun rezultat ar fi un Brexit pe baza acordului de retragere negociat", a adaugat ea.Parlamentul britanic, profund divizat, a respins de trei ori acordul negociat de Londra cu blocul comunitar, iar Johnson a spus ca asa-numita 'plasa de siguranta' ('backstop') irlandeza trebui eliminata din intelegere pentru a garanta ratificarea.Backstop-ul are ca scop mentinerea unei granite invizibile intre Irlanda , membra a UE , si provincia britanica Irlanda de Nord dupa ce Regatul Unit va parasi UE. Sustinatorii Brexit-ului de la Londra si unionistii din Irlanda de Nord se tem ca 'plasa de siguranta' va lega pe termen nedefinit Regatul Unit de regulile UE privind comertul.Doua surse diplomatice care se ocupa de Brexit la Bruxelles pentru statele membre ale UE au spus ca au fost informate de catre Comisie ca negociatorii britanici si cei europeni se vor intalni in fiecare miercuri si joi pentru discutii.Mina Andreeva a spus ca, desi exista o accelerare a negocierilor de cand Johnson s-a intalnit cu lideri din UE - cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron - la summitul G7 de luna trecuta de la Biarritz, nu exista progrese de substanta."Nu pot spune ca s-au facut propuneri concrete", a spus ea despre cererea UE ca Londra sa prezinte idei detaliate despre cum ar putea fi inlocuita 'plasa de siguranta'.Vezi si Brexit cu acord sau fara? Negociatorul-sef al UE nu este optimist ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana spune ca un Brexit fara acord este o posibilitate foarte clara " pe Ziare.com