Anterior, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anuntase convocarea unui summit de urgenta pe 10 aprilie, cu 2 zile inainte de noul termen limita al Brexitului. Dupa votul de azi, Marea Britanie trebuie sa vina cu propuneri legate de modul in care sa continue procesul iesirii din Uniunea Europeana.Acest "Plan B" va fi apoi discutat in Consiliu, insa o decizie va fi luata doar in unanimitate de liderii celor 27 de state care raman in UE . Daca o singura tara se opune, Planul B pica."Comisia regreta votul negativ din Camera Comunelor de azi. Articolul 50 este extins pana pe 12 aprilie. Acum Marea Britanie trebuie sa spuna pana la aceasta data cum vrea sa inainteze, urmand ca propunerea sa fie analizata de Consiliul European.Scenariul unui Brexit dur pe 12 aprilie e acum cel mai probabil. UE s-a pregatit pentru asta din decembrie 2017 si acum e pregatita total pentru ca pe 12 aprilie la miezul noptii Marea Britanie sa iasa din Uniune fara un acord. UE ramane unita.Beneficiile acordului, inclusiv perioada de tranzitie, nu vor fi valabile in niciun fel de circumstante in cazul unui Brexit dur. Mini-acorduri sectoriale nu sunt o optiune", e declaratia completa a Comisiei Europene.Vezi aici cum s-a desfasurat cea de-a treia dezbatere pe acordul de Brexit din Parlamentul britanic si reactiile de dupa vot: Asistam la moartea democratiei! ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana: Un Brexit dur pe 12 aprilie e acum cel mai probabil scenariu. Fara beneficii, fara mini-acorduri " pe Ziare.com