Comisia Europeana va conditiona in curand alocarea fondurilor UE de respectarea independentei justitiei

"Daca vreti sa cheltuiti banii contribuabililor europeni, atunci avem nevoie de garantia ca acestia sunt supravegheati asa cum trebuie in proportie de 100% - ca aveti tribunale independente, ca aveti auditori independenti si aveti o justitie independenta, care controleaza felul in care sunt cheltuiti acesti bani", a declarat vicepresedintele Sefcovic, care este si comisar european pentru Uniunea Energetica, citat de Reuters.Acesta sustine ca statele care beneficiaza cel mai mult de finantarea europeana, aflate in special in zona de est a continentului, se pot astepta la conditii mai dure pentru obtinerea fondurilor.Tarile bogate, care platesc cel mai mult, au cerut deja reguli mai dure si standarde mai severe pentru cheltuirea banilor europeni, a mai spus Maros Sefcovic, care a mai precizat ca obtinerea fondurilor ar putea fi conditionata de acceptarea supervizarii noului Parchet European (EPPO).Infiintarea noii Procuraturi Europene a fost adoptata de 20 de state membre, printre care si Romania , dar inca nu a fost ratificata si de Polonia si Ungaria "Eu cred ca, daca nu accepti jurisdictia Parchetului European, atunci trebuie sa te pregatesti de si mai multe controale", a adaugat Sefcovic.Acesta a facut si un apel la cetatenii europeni sa nu accepte "o Cortina de Fier in mintile noastre", cu referire la curentele eurosceptice.Social-democratul Maros Sefcovic a intrat in cursa pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, detinuta acum de Jean-Claude Juncker, iar printre prioritatile sale declarate se afla intensifecarea dialogului cu tari precum Ungaria si Polonia, care sfideaza Bruxelles-ul pe teme privind justitia si statul de drept.Intre timp, in Romania, premierul Viorica Dancila ataca Inalta Curte la CCR privind completul care il judeca pe Liviu Dragnea si acuza lipsa de impartialitate a instantei supreme.De asemenea, Guvernul pune sub semnul intrebarii toate deciziile definitive date de Inalta Curte in ultimii 4 ani, asta desi Comisia Europeana a anuntat deja ca urmareste cu foarte mare atentie schimbarile aduse Legilor Justitiei si Codurilor Penale din Romania si a solicitat lamuriri suplimentare pana la 1 noiembrie, in acord cu discutiile purtate in timpul vizitei premierului Dancila la Strasbo