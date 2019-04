Comisia LIBE a adoptat raportul privind dreptul britanicilor de a calatori fara vize in UE dupa Brexit

Noul act normativ european le va da britanicilor dreptul de a calatori liber in UE chiar si in cazul unui Brexit fara acord, cu conditia ca Regatul Unit sa acorde un tratament similar cetatenilor europeni care calatoresc pe teritoriul britanic pentru cel mult 90 de zile, transmite Reuters.Pentru a putea deveni lege europeana, documentul adoptat miercuri in LIBE trebuie sa fie votat in plenul PE si, ulterior, publicat in Jurnalul Oficial al UE inainte de 12 aprilie. Votul in plenul Parlamentului European este prevazut pentru joi, 4 aprilie. Spania - care a fost nevoita sa cedeze Gibraltarul dupa un razboi din secolul XVIII cu britanicii - a insistat ca in proiectul de lege europeana Gibraltarul sa fie descris drept "colonie" a Regatului Unit. Timp de cateva saptamani, statele membre nu au reusit sa ajunga la un acord cu Parlamentul European intrucat raportorul in acest dosar, britanicul laburist Claude Moraes (care este si presedintele LIBE), l-a blocat din cauza folosirii termenului "colonie", in timp ce unele tari membre au luat partea Madridului.In conditiile in care Regatul Unit risca o iesire abrupta din Uniunea Europeana saptamana viitoare (12 aprilie), statele UE pun presiune pe Parlamentul European sa adopte acest raport in cursul acestei saptamani, presedintele PE luand marti decizia - una destul de rara in astfel de cazuri - de a numi un alt raportor in acest dosar, pe socialistul bulgar Serghei Stanisev.Raportul Stanisev, care pastreaza denumirea de "colonie" britanica pentru Gibraltar, a fost adoptat miercuri in LIBE cu 38 voturi pentru si opt voturi contra."Data de 12 aprilie se apropie si increderea a milioane de cetateni ai Regatului Unit si de cetateni ai UE si dreptul lor de a calatori se afla in mainile noastre", a declarat Serghei Stanisev miercuri in sedinta LIBE.Unii eurodeputati au apreciat ca proiectul legislativ este "ridicol" si au acuzat guvernul spaniol de intransigenta si politizarea acestei teme inaintea alegerilor nationale din cursul acestei luni. ...citeste mai departe despre " Comisia LIBE a adoptat raportul privind dreptul britanicilor de a calatori fara vize in UE dupa Brexit " pe Ziare.com