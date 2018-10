"Situatia din Romania", discutata luni in Comisia pentru libertati din Parlamentul European. Participa si Frans Timmermans

Potrivit unui anunt oficial postat de Parlamentul European, membrii Comisiei LIBE vor avea, luni seara, la Strasbourg, o "sedinta extraordinara" in care va avea loc un "schimb de opinii" intre membrii comisiei si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (foto), despre "situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei".La dezbaterea despre Romania au fost incluse, ca puncte de referinta, doua rapoarte, potrivit agendei oficiale a comisiei LIBE.Astfel, dezbaterile din comisia LIBE se vor fundamenta, pe de-o parte, pe Raportul Comisiei Europene din data de 15 noiembrie 2017 privind progresele inregistrate in Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si de verificare (MCV).Al doilea punct de referinta din Comisia LIBE, la dezbaterea despre Romania, va fi Opinia preliminara a Comisiei de la Venetia, din 13 iulie 2018, cu privire la modificarea in Parlament a legilor justitiei - Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind CSM.Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a declarat, joi, pentru Mediafax, ca Parlamentul European a amanat, pentru prima saptamana a lunii noiembrie, adoptarea Rezolutiei privind statul de drept in Romania."Da, s-a luat decizia. Dar rezolutia va fi facuta in comisia LIBE, comisia de drepturi si libertati. Sunt mai multe sedinte ale Comisiei LIBE. Prima este luni dupa-amiaza, dar este intalnirea cu prezenta lui Frans Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene - n.red.) ", a afirmat eurodeputatul ALDE, Norica Nicolai, joi.Intrebata ce impact are asupra Romaniei adoptarea acestei rezolutii, Nicolai a raspuns: "Este un document politic. Nu are niciun impact. Poate sa contina evaluarea asupra situatiei statului de drept si eventuale recomandari facute Romaniei".Pe 3 octombrie va avea loc in plenul Parlamentul European o dezbatere pe marginea protestelor violente din 10 august si a statului de drept in Romania, discutie la care cutuma europeana prevede invitarea premierului tarii respective, in acest caz Viorica Dancila.Surse europene au precizat ca in a doua saptamana a lunii octombrie, presedintele Klaus Iohannis va susti ...citeste mai departe despre " "Situatia din Romania", discutata luni in Comisia pentru libertati din Parlamentul European. Participa si Frans Timmermans " pe Ziare.com