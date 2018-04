Comisia a recomandat sa se deschida proceduri disciplinare, care ar putea sa antreneze o suspendare temporara a dreptului de vot al Ungariei in cadrul Consiliului European, din care fac parte sefii de stat si de guverne ai Celor 28.Guvernul premierului Viktor Orban a "subminat in repetate randuri independenta puterii judiciare, libertatea presei si drepturile fundamentale ale cetatenilor" ungari, a denuntat europarlamentara olandeza Judith Sargentini.Partidul lui Orban, Fidesz, a obtinut o victorie in alegerile parlamentare de duminica.Cum Guvernul probabil ca nu-si va schimba directia, "Consiliul trebuie sa initieze proceduri acum", a subliniat Sargentini.Si Comisia Europeana a cerut Ungariei sa apere democratia si statul de drept. ...citeste mai departe despre " Comisia LIBE recomanda sanctionarea Budapestei din cauza lipsei de respect fata de democratie si statul de drept " pe Ziare.com