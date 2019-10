Condamnari grele pentru liderii catalani care au incercat sa rupa regiunea de Spania

Insa au fost gasiti vinovati pentru alte infractiuni, inclusiv de deturnare de fonduri publice, relateaza The Guardian.Fostul vicepresedinte al regiunii, Oriol Junqueras, a fost condamnat pentru revolta si utilizarea necorespunzatoare a fondurilor publice. El a fost condamnat la 13 ani de inchisoare de catre instanta suprema a Spaniei. In plus, i s-a interzis sa detina functii publice timp de 13 ani.Fostul ministru catalan de externe Raul Romeva a fost condamnat pentru aceleasi infractiuni la 12 ani de inchisoare. Totodata, si lui i s-a interzis sa detina functii publice, insa timp de 12 ani.Aceeasi pedeapsa au primit-o si fostul purtator de cuvant al guvernului regional Jordi Turull si fostul ministru al Muncii Dolores Bassa.Carme Forcadell, fost purtator de cuvant al parlamentului catalan, a primit o condamnare la inchisoare de unsprezece ani si jumatate, acelasi fiind cazul si pentru fostul ministru de Interne Joaquim Forn si fostul ministru teritorial Josep Rull.Doi activisti pro-independenta, Jordi Cuixart si Jordi Sanchez, au fost gasiti vinovati pentru revolta, primind pedepse de noua ani de inchisoare.Alti trei lideri independenti au fost gasiti vinovati de nesupunere si au fost amendati.Verdictul de luni, pronuntat de sapte judecatori ai instantei supreme din Spania , pune capat unui proces istoric al celor 12 lideri ai miscarii separatiste catalane. Procesul a durat patru luni, iar in cadrul lui au fost audiat 422 de martori.Noua dintre cei 12 inculpati au fost acuzati de rebeliune, care poate fi pedepsita cu inchisoare de pana la 25 de ani.Cazul s-a centrat pe referendumul din 2017 privind independenta Cataloniei fata de Spania, organizat cu sfidarea guvernului de atunci, condus de prim-ministrul conservator Mariano Rajoy.Carles Puigdemont, in varsta de 56 de ani, a fugit din Spania in octombrie 2017, traind in exil autoimpus in Belgia . El ar fi arestat daca s-ar intoarce in Spania, fiind acuzat de rebeliune. ...citeste mai departe despre " Condamnari grele pentru liderii catalani care au incercat sa rupa regiunea de Spania " pe Ziare.com