Curtea Suprema din Coreea de Sud a anulat condamnarile fostului presedinte si mostenitorului Samsung

Park Geun-hye, prima femeie aleasa presedinte in Coreea de Sud, in 2013, a fost destituita in 2017, in urma unui caz de coruptie si abuz de putere care a dezvaluit legaturi "nesanatoase" intre puterea politica si marile conglomerate familiale economice, in special Samsung.Ea a fost condamnata in apel la 25 de ani de inchisoare, dupa ce a fost gasita vinovata ca a cerut sau primit peste 20 milioane de dolari de la concerne sud-coreene, a incredintat documente secrete unor persoane neautorizate, a pus pe o "lista neagra" artisti care ii criticau politica si a demis responsabili care se opuneau acestor abuzuri de putere.Curtea Suprema a stabilit insa, prin decizia de joi, ca ar fi trebuit pronuntata o hotarare separata in cazul de coruptie din acest dosar urias, transmite AFP."Trimitem cazul in fata Inaltei Curti din Seul", a declarat presedintele Curtii Supreme, Kim Myeong-su.Presa sud-coreeana comenteaza, insa, ca decizia nu este neaparat o veste buna pentru Park Geun-hye, care ar putea sfarsi prin a primi o pedeapsa si mai mare daca va fi gasita vinovata in doua procese distincte.Intr-una din ramificatiile cazului, vicepresedintele Samsung Electronics si fiu al presedintelui concernului Samsung, Lee Jae-Yong, mostenitorul grupului, fusese condamnat in prima instanta la 5 ani de inchisoare, in special pentru coruptie si sperjur.Condamnarea sa a fost confirmata in apel, dar s-a dictat pedeapsa cu suspendare. El a fost cel de-a treilea membru al clanului care a beneficiat de clementa justitiei.Joi, Curtea Suprema a casat aceasta decizie si a ordonat un nou proces pentru Lee Jae-Yong.Scandalul in care a fost implicata Park a scos la lumina complicitatile tulburi intre elitele politice si cele economice in Coreea de Sud. Chaebol-urile, imperii de familie tentaculare, sunt motoarele unei economii infloritoare, concerne precum Samsung sau Hyundai jucand un rol crucial in "miracolul" economic din anii 1960 si 1970, care a transformat o tara devastata de razboi.Demiterea conservatoarei Park a declansat alegeri prezidentiale anticipate in mai 2017, incheiate cu victoria facila a candidatului de centru-stanga, Moon Jae-in, care a contribuit in 2018 la o apropiere spectaculoasa intre cele doua Corei. ...citeste mai departe despre " Curtea Suprema din Coreea de Sud a anulat condamnarile fostului presedinte si mostenitorului Samsung " pe Ziare.com