Conditia pusa de Franta pentru a accepta amanarea Brexit-ului

"Este nevoie de claritate privind motivul amanarii si cum va facilita el in cele din urma un acord", a declarat Le Maire la televiziunea FranceInfo, citat de agentia Reuters.Intrebat daca este inevitabil un Brexit fara acord, daca premierul May nu reuseste, Le Maire a raspuns: "Prefer un acord. Dar Theresa May ar trebui sa ne dea motivele pentru care ea doreste o amanare, iar aceste motive trebuie sa fie credibile".Theresa May merge marti la Berlin si Paris pentru a se intalni cu doi mediatori de seama ai UE , inainte de un summit crucial ce va avea loc miercuri si la care liderii Uniunii vor lua o decizie in privinta prelungirii Brexit-ului.