Conditiile lui Trump pentru semnarea unui nou acord nuclear cu Iranul

Mike Pompeo a prezentat o serie de "solicitari fundamentale", subliniind ca Administratia de la Washington "prefera semnarea unui tratat", cu Iranul, in contextul in care presedintele Donald Trump tocmai a dispus retragerea Statelor Unite din Tratatul nuclear din 2015.Secretarul de Stat american a avertizat ca Statele Unite "vor aplica presiuni financiare fara precedent asupra regimului din Iran " daca nu va aplica solicitarile SUA. "S-ar putea ajunge la cele mai puternice sanctiuni din istorie", a atras atentia Mike Pompeo, citat de cotidianul Financial Times si de BBC.Printre conditiile formulate de Statele Unite se numara renuntarea de catre Iran la activitatile de imbogatire a uraniului si de procesare a plutoniului, precum si "acces la toate instalatiile nucleare".Seful diplomatiei americane a amenintat ca Statele Unite vor "zdrobi" agentii secreti iranieni si militantii miscarii siite Hezbollah, in intreaga lume."Dupa cum a spus presedintele Donald Trump acum doua saptamani, este dispus, este pregatit sa negocieze un nou acord. Dar obiectivul nu este acordul, ci protejarea poporului american", a insistat Mike Pompeo.Seful diplomatiei americane a indemnat tarile din cadrul Uniunii Europene, precum si Australia Japonia si Arabia Saudita sa sustina strategia Statelor Unite de exercitare a presiunilor asupra Iranului. "Le cer aliatilor SUA sa ni se alature in solicitarea adresata Administratiei din Iran de a fi mai responsabila", a subliniat Pompeo.Specialistii sunt sceptici ca Iranul va accepta noile conditii impuse de Statele Unite. "Planul este total nerealist, un vis - Iranul este indemnat sa se predea unilateral", afirma Barbara Slavin, analist la Institutul Consiliul Atlantic (Atlantic Council).Presedintele SUA, Donald Trump, a somat Iranul sa revina la negocieri, amenintand ca, in caz contrar, "se va intampla ceva", iar eventuala reluare a activitatilor atomice va fi urmata de consecinte grave. Donald Trump a anuntat la inceputul lunii mai retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat in anul 2015 de marile puteri cu Iranul. Rusia , Uniunea Europeana si Iranul au anuntat ca vor mentinerea Acordului atomic.