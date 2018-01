In acest document, fara nici valoare legala, membrii Comitetul Central lanseaza un apel "parlamentarilor Likud sa promoveze suveranitatea israeliana asupra regiunii Iudeea si Samaria" (numele biblic al Cisiordaniei).Benjamin Netanyahu s-a opus acestei masuri.In octombrie, el a decis sa amane un vot asupra unui controversat proiect de lege care, potrivit criticilor acestuia, echivala cu anexarea coloniilor israeliene din Cisiordania situate in jurul Ierusalimului.Premierul israelian se confrunta in prezent cu ofensiva lobby-ului colonizarii si a membrilor propriului guvern care sunt ostili "solutiei cu doua state" si favorabili anexarii unor sectoare din Cisiordania ocupata.Colonizarea, constructia de locuinte civile in teritoriile ocupate sau anexate de Israel dupa 1967, este considerata de comunitatea internationala ca ilegala si un obstacol major in procesul de pace cu palestinienii.Coloniile din Cisiordania, unde traiesc aproximativ 400.000 de israelieni, sunt in prezent guvernate pe baza unor regulamente emise de comandamentul militar.Comitetul Central al Likud, principala instanta a partidului, numara aproape 3.700 de membri.Potrivit presei israeliene, circa 1.500 dintre acestia au fost prezenti duminica pentru a vota in apropiere de Tel Aviv. Benjamin Netanyahu, membru al Comitetului Central, a fost absent. ...citeste mai departe despre " Conducerea partidului la putere in Israel cere Parlamentului sa decida anexarea Cisiordaniei " pe Ziare.com