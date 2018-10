Aflat in trecere pe la Beijing, in urma unui turneu in Asia , in cadrul caruia s-a intalnit si cu presedintele nord-coreean Kim Jong-un, Pompeo a asistat la cum ministrul chinez de Externe i-a reprosat ultimele masuri adoptate de Washington, de la razboiul comercial la vanzarea de armament catre Taiwan."Aceste masuri dauneaza increderii reciproce si arunca o umbra asupra viitorului relatiilor chinezo-americane, ceea ce este intru totul contrar intereselor celor doua popoare", s-a plans Wang in fata jurnalistilor, la inceputul intalnirii cu omologul sau american."Noi cerem ca Statele Unite sa inceteze aceste actiuni rauvoitoare", a subliniat el, invitand cele doua tari sa coopereze pentru a evita sa "cada in conflict si confruntare".La fel de direct, seful diplomatiei lui Donald Trump - care nu a fost primit de catre presedintele chinez Xi Jinping -, a recunoscut ca cele doua tari au "dezacorduri fundamentale"."Suntem foarte ingrijorati de masurile adoptate de China si ma felicit ca pot sa discut azi despre asta, pentru ca este vorba despre o relatie extrem de importanta", a spus el.Vizita lui Pompeo are loc la patru zile dupa un discurs in care Mike Pence a prezentat un adevarat rechizitoriu contra Chinei, pe care a acuzat-o ca ar cauta sa faca astfel incat Trump sa piarda viitoarele alegeri.Mike Pompeo si-a exprimat in fata omologului sau regretul fata de anularea - potrivit lui de catre China - a unei intalniri intre ministrii Apararii celor doua tari, care urma sa aiba loc in octombrie la Beijing.Aceasta intalnire "nu a fost anulata de catre China. Este un fapt", i-a replicat Wang Yi. ...citeste mai departe despre " Conflict diplomatic la nivel inalt: China ameninta SUA ca se va ajunge la confruntare " pe Ziare.com