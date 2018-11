"Rugam partea ucraineana sa ramana informata, pentru ca putem rezolva lucrurile doar ramanand rezonabili, discutand unii cu ceilalti", a declarat sefa Guvernului german."Nu poate exista o solutie militara la aceste confruntari", a subliniat ea, la Berlin, in cursul unui forum germano-ucrainean, in urma indemnului lui Porosenko la desfasurarea unor nave NATO cu scopul de a garanta accesul la Marea Azov.Merkel a promis sa abordeze acest subiect cu Vladimir Putin la summitul G20.Ea a acuzat totodata Moscova ca a limitat in mod voit accesul la Marea Azov - la care au acces atat Ucraina, cat si Rusia - dupa ce Putin a inaugurat un pod peste Stramtoarea Kerci, care asigura o legatura intre teritoriul rus si Peninsula ucraineana Crimeea, anexata de rusi."Toate acestea sunt de trecut in contul presedintelui rus. De cand a fost inaugurat acest pod, in mai, conditiile navigatiei s-au inrautatit", a criticat ea.Cancelarul a promis sa faca totul pentru ca zona de coasta ucraineana, mai ales orasul Mriupol, sa ramana accesibila pe cale maritima.Merkel a reafirmat totodata angajamentul Berlinului si Parisului in procesul de pace in Ucraina, recunoscand insa ca "succesele raman, din nefericire, foarte limitate".Citeste si:Presedintele Porosenko sustine ca Rusia mobilizeaza trupe la granita cu Ucraina si ca exista riscul unui razboi totalConflict Rusia-Ucraina: Trei marinari ucraineni, incarcerati in Crimeea timp de doua luniPetro Porosenko cere nave NATO in Marea Azov: Nu credeti minciunile lui Putin. Vrea sa anexeze intreaga Ucraina!Rusia a difuzat imagini cu marinarii ucraineni capturati, care recunosc ca actiunile lor au fost "o provocare" (Video) ...citeste mai departe despre " Conflict Rusia-Ucraina: Merkel respinge cererea lui Porosenko de nave NATO si il critica pe Putin " pe Ziare.com