Confruntari sangeroase in Iran. Studentii striga "moarte dictatorului", scutierii intervin in forta

Foarte multi oameni au fost arestati in timpul protestelor fata de coruptia si conditiile de trai din Iran. Mai multe grupuri au continuat demonstratiile in Teheran si in alte orase din tara.Autoritatile iraniene dau vina pe anti-revolutionari si pe agentii puterilor straine pentru izbucnirea acestor manifestatii de protest. Cu toate acestea, pe retelele de socializare au aparut imagini in care Garzile Revolutionare par sa fi trecut de partea protestatarilor.IT'S HAPPENING!💥 The Iranian Revolutionary Guard is crossing over in the #IranianProtests and being "warmly welcomed" by the #Iran protesters! #IranProtests pic.twitter.com/tz4Fmb6R99- Boston🇺🇸Bobblehead (@DBloom451) December 31, 2017In mesaje video postate pe retelele de socializare din orasul Dorud se poate vedea cum doi tineri sunt intinsi pe pamant, plini de sange, o persoana spunand ca au fost impuscati mortal in conflictul cu fortele de ordine. Aceste informatii nu au putut fi verificate.#Update72- In response to the death of four protesters-shot at by the #IRGC forces- protesters in #KhorramAbad burned the governor's office. Governors in Iran are all have ties to the IRGC or security services.#IranProtests pic.twitter.com/jceF8pupjJ- Raman Ghavami (@Raman_Ghavami) December 30, 2017Oamenii care au demonstrat la Dorud au scandat "Moarte dictatorului", referire la liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei. Pentru aceste scandari ei risca inchisoarea.La Teheran, agentia semioficiala Fars a anuntat ca 70 de studenti s-au strans in fata principalei universitati si au scandat "Moarte dictatorului".Politia a incercat sa disperseze protestatarii si a efectutat mai multe arestari.La Teheran si Karaj, protestatarii au spart geamuri ale institutiilor de stat.Sambata, Guvernul iranian a avertizat populatia sa evite "adunarile publice ilegale" ca urmare a manifestatiilor de protest desfasurate in toata tara.Scenes from Iran Saturday. What started as protests against economic problems has grown into a rare and stunning public defiance of the government.In Tehran, police used tear gas to break up crowds.📸: Getty Images pic.twitter.com/HVoWNYDH9h- BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) December 31, 2017The crowds are growing bigger. In Khorramabad