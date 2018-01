Confruntat cu acuzatii de tradare, Trump sustine ca fostul consilier Steve Bannon si-a pierdut mintile

Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii unor fragmente dintr-o carte ce urmeaza sa apara saptamana viitoare, in care Steve Bannon afirma ca fiul presedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "tradare" intalnindu-se cu o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare despre Hillary Clinton, relateaza AFP."Steve Bannon nu are nimic de-a face cu mine sau cu presedintia mea. Cand a fost concediat, nu si-a pierdut doar slujba, ci si mintile", a reactionat cel de-al 45-lea presedinte al SUA intr-un scurt comunicat."Steve a avut un rol foarte limitat in victoria noastra istorica", a adaugat el, acuzandu-l pe fostul sau consilier ca si-a petrecut timpul la Casa Alba "dand presei false informatii pentru a parea mai important decat era".Schimbarea de ton este spectaculoasa fata de acest "prieten" pe care Donald Trump il considera in urma cu cinci luni un "om bun" tratat incorect de presa.Anturajul lui Donald Trump se afla in centrul anchetei efectuate de procurorul special Robert Mueller asupra unei posibile intelegeri secrete cu Rusia pentru a influenta alegerile din noiembrie 2016.Donald Trump si Moscova au negat orice intelegeri, dar un raport al serviciilor americane de informatii arata ca puterea de la Kremlin a incercat clar sa o destabilizeze pe Hillary Clinton.Patru membri ai echipei de campanie Trump sunt pusi sub acuzare in aceasta afacere, printre care Paul Manafort, fostul director al campaniei, inculpat la 30 octombrie in principal pentru spalare de bani. Generalul Michael Flynn, consilier prezidential pe probleme de securitate nationala inainte de a demisiona, a pledat, de asemenea, vinovat ca a mintit FBI-ul in legatura cu discutiile purtate cu ambasadorul Rusiei in Statele Unite la acea vreme, Serghei Kisliak.Anchetatorii se intereseaza mai ales de o intalnire intre fiul cel mare al lui Trump, Donald Jr., insotit de Jared Kushner, ginere si consilier apropiat al actualului presedinte american, si de Paul Manafort cu Natalia Veselnitkaia, la 9 iunie 2016. Potrivit familiei Trump, aceasta intalnire a durat doar "cateva minute", iar avocata presupusa a avea legaturi cu Kremlinul nu a oferit "nicio informatie de valoare" pentru a o incrimina pe candidata democrata....citeste mai departe despre " Confruntat cu acuzatii de tradare, Trump sustine ca fostul consilier Steve Bannon si-a pierdut mintile " pe Ziare.com