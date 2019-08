Congresul SUA va ancheta oferta lui Trump de a organiza summit-ul G7 intr-unul din cluburile sale de golf

Democratii americani au anuntat, miercuri, deschiderea unei anchete parlamentare asupra propunerii lui Donald Trump de a organiza urmatorul summit al G7 intr-unul din cluburile sale de golf din Florida, pe care o considera "ingrijoratoare"."Interesele financiare personale ale presedintelui conditioneaza clar deciziile guvernului american", a denuntat intr-un comunicat Jerry Nadler, care prezideaza Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor controlate de opozitia democrata, noteaza AFP."Eforturile pentru a selectiona 'Trump National Doral golf club' ca loc de desfasurare a celui de-al 46-lea summit al G7 nu reprezinta decat ultimul episod dintr-un serial ingrijorator de coruptie si conflict de interese", a continuat el, reamintind ca prin Constitutia americana se impune "separarea intereselor private ale presedintelui Trump si mandatul sau oficial".Comisia, care ancheteaza deja afacerile presedintelui si suspiciunile de obstructionare a justitiei care il vizeaza, isi va extinde actiunea pentru a include acest nou capitol si a convoca martori si documente de la Casa Alba, a precizat Jerry Nadler.Exprimandu-se in ultima zi a summit-ului G7 de la Biarritz, in sud-vestul Frantei, presedintele american, a carui tara va organiza urmatorul G7, a laudat luni avantajele clubului sau Doral, din apropiere de Miami, pentru a gazdui evenimentul."E un loc grozav. Are o suprafata uriasa, multe sute de acri. Deci, putem sa ne ocupam de orice se intampla", iar hotelul "este aranjat cel mai bine", a declarat presei magnatul imobiliar devenit presedinte.Ulterior, el a sustinut ca nu ar obtine niciun profit daca summit-ul ar avea loc in complexul respectiv. "Oamenii mei au vrut asta. Din punctul meu de vedere, nu voi castiga niciun ban", a declarat el presei.Washington Post a informat in iunie ca hotelul respectiv merge "mult mai putin bine" decat concurentii sai.Trump, originar din New York, detine si foloseste des si complexul de lux Mar-a-Lago din Palm Beach, la nord de Miami. ...citeste mai departe despre " Congresul SUA va ancheta oferta lui Trump de a organiza summit-ul G7 intr-unul din cluburile sale de golf " pe Ziare.com