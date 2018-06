Directorul Consiliului National Economic l-a criticat pe prim-ministrul canadian drept "amator" si "pretentios" pentru anuntul facut in conferinta de presa sustinuta dupa plecarea lui Trump de la summitul G7, sambata.Aceste remarci l-au determinat pe Trump sa isi retraga pozitia din comunicatul comun, dupa ce se ajunsese la un consens fragil la summitul G7, legat de disputele comerciale dintre Washington si aliatii sai principali.Citeste si: Trump a retras SUA din declaratia comuna a G7. A anuntat asta din avion, dupa ce l-a enervat ce a spus Trudeau"A sustinut o conferinta de presa si a spus ca Statele Unite sunt provocatoare. El a afirmat ca statul canadian trebuie sa se sustina singur. A declarat ca noi suntem problema in ceea ce priveste tarifele. Problema este alta - ei, canadienii, au tarife enorme", a afirmat Kudlow pentru CNN."Iata ce au facut de fapt, ne-au injunghiat in spate", a adaugat el.In conferinta sa de presa dupa ce a gazduit summitul G7 in Quebec timp de doua zile, Trudeau a spus ca va lua masuri drastice luna viitoare ca raspuns la decizia lui Trump de a creste tarifele pentru importul de otel si aluminiu din Canada Mexic si Uniunea Europeana. Canadienii, a spus el, "nu vom fi batjocoriti".Donald Trump si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, au sosit duminica la Singapore pentgru un summit istoric care va avea loc marti. ...citeste mai departe despre " Consilier de la Casa Alba, critica dura la adresa lui Trudeau pentru pozitia de la summitul G7: Canada ne-a injunghiat in spate " pe Ziare.com