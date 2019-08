"Spun doar ca presedintele, care stie cate ceva despre achizitiile imobiliare, vrea sa arunce o privire... la achizitia Groenlandei", a declarat duminica la postul Fox News consilierul Larry Kudlow."Danemarca detine Groenlanda. Danemarca este un aliat", iar acest teritoriu are o importanta "strategica" si are resurse naturale, precum minereurile, a adaugat consilierul lui Trump. "Este o poveste interesanta. Ea se petrece. O examinam. Nu se stie" ce va fi, a completat el.Potrivit unui articol aparut saptamana trecuta in publicatia Wall Street Journal, Donald Trump s-a gandit la posibilitatea ca SUA sa cumpere acest teritoriu si le-a cerut consilierilor sai sa examineze problema.Liderul de la Casa Alba urmeaza sa efectueze luna viitoare o vizita in Danemarca. Dar "Groenlanda nu este de vanzare", i-a transmis guvernul acestui teritoriu.SUA au mai luat in calcul o posibila cumparare a Groenlandei pe parcursul secolului al XX-lea, dar ideea a fost respinsa de Danemarca.Groenlanda, un masiv teritoriu inghetat situat intre nordul Oceanului Atlantic si oceanele arctice, este in mare parte autonoma, dar Danemarca este responsabila in continuare cu afacerile externe, politica monetara si apararea. ...citeste mai departe despre " Consilier economic de rang inalt: Trump nu renunta la ideea de a cumpara Groenlanda, doar se pricepe la imobiliare " pe Ziare.com