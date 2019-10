Consiliu European cu multe intrebari: Prietenia tine pana la bani

Chiar si fara negocierile dramatice pe marginea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, Uniunea Europeana are suficiente probleme de abordat la summit-ul european de la Bruxelles. Pana in prezent, Brexit-ul nici macar nu se regaseste pe ordinea de zi oficiala, nefiind clar daca un acord va fi posibil la timp."Acesta este un summit foarte neobisnuit, pentru ca inca nu exista raspunsuri la intrebarile principale", a declarat in marja reuniunii o sursa diplomatica europeana."Singurul lucru limpede este ca intalnirea incepe joi dupa-amiaza", a mai spus diplomatul.Proiectul de declaratii al summit-ului, care de regula este foarte stufos, acum are doar doua pagini si include in principal titluri fara continut real.O numire cu potential de conflictPresedintele francez Emmanuel Macron vine in oarecare masura insultat la Bruxelles. Candidatul sau pentru functia de comisar UE a fost respins de Parlamentul European, iar Macron o invinovateste pe noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru acest afront.In marja summit-ului, cei doi lideri vor incerca sa stabileasca numele noului candidat francez care ar putea obtine o majoritate in divizatul Parlament European.Investirea noii Comisii Europene ar putea fi amanata pana in decembrie, din cauza Romaniei, Ungariei si FranteiAfecteaza acest incident relatiile germano-franceze? In definitiv, Ursula von der Leyen este o confidenta a cancelarului federal Angela Merkel . Diplomatii europeni spun ca blocarea candidatei lui Macron, Sylvie Goulard, ar fi mai degraba rezultatul razbunarii sefului PPE, Manfred Weber, a carui aspiratie de a deveni presedinte al Comisiei a fost aruncata in aer de Macron.Cancelarul Angela Merkel a incercat sa ramana in afara disputelor recente privind personalul european. Grupul conservator PPE din Parlamentul European nu pare sa detina controlul asupra acestora. Von der Leyen trebuie sa faca fata unui vot in noiembrie in Parlament cu noua sa echipa, iar obtinerea unei majoritati nu este sigura.Extinderea europeana afecteaza colaborarea germano-francezaPresedintele francez Macron va fi destul de singur pe tema extinderii catre est a UE. Cancelara vrea sa pledeze pentru inceputul negocierilor de aderare cu Macedonia ...citeste mai departe despre " Consiliu European cu multe intrebari: Prietenia tine pana la bani " pe Ziare.com