Consiliul Europei critica iarasi Polonia din cauza reformei justitiei

"Grupul statelor impotriva coruptiei", o comisie speciala a Consiliului Europei de la Strasbourg, constata, intr-un raport de 15 pagini, ca legile privind Consiliul National de Justitie si Curtea Suprema de Justitie "incalca grav" normele de combatere a coruptiei.Legea permite cu usurinta ingerinta administratiei, Parlamentului si a politicienilor in numirea sau demiterea judecatorilor in toate instantele poloneze.Comisia anticoruptie a Consiliului Europei solicita Poloniei sa modifice legea in asa fel, incat cel putin jumatate din judecatori sa nu fie numiti direct de catre Parlament, ci de judecatori.Pensionarile anticipate ale judecatorilor de la instanta suprema au permis guvernantilor sa scape de judecatorii incomozi. Si influenta exercitata de seful statului asupra duratei mandatului de judecator este criticata in raportul amintit.In plus, CE mai atrage atentia ca influenta ministrului Justitiei, care devine in acelasi timp si procurorul general al tarii, este mult prea mare.Concluzia raportului este ca independenta justitiei se afla in pericol.Procedura de urgenta e tardivaConsiliul Europei a adoptat in decembrie trecut o "procedura de urgenta" la adresa Poloniei, deoarece Varsovia nu a reactionat la numeroasele critici si atentionari ale Consiliului si a mai multor foruri internationale.A fost prima "procedura de urgenta" initiata vreodata de Comisia Anticoruptie a CE, dupa cum a subliniat un purtator de cuvant al Consiliului din Strasbourg. Consiliul Europei este un for din care fac parte 47 de state europene, preocupat de respectarea drepturilor omului.Institutia, infiintata deja in 1949, cu sediul in capitala Alsaciei, nu apartine Uniunii Europene. Polonia este si ea membra a CE.Din 2015, partidul nationalist conservator de guvernamant polonez "Lege si Justitie" (PiS) reformeaza aparatul justitiei. Guvernantii au justificat demersul, spunand ca judecatorii au fost numiti de vechea guvernare civica sau erau chiar o mostenire lasata de regimul comunist.Comisia de la Venetia a CE, care se ocupa de dreptul constitutional, a respins reformele poloneze calificandu-le drept amenintare la adresa statului de drept si a principiului separa ...citeste mai departe despre " Consiliul Europei critica iarasi Polonia din cauza reformei justitiei " pe Ziare.com