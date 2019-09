Constructorii de masini avertizeaza: Un Brexit fara acord va costa 50.000 de lire sterline pe minut

Opririle de productie ar urma sa coste 50.000 de lire sterline pe minut numai in Marea Britanie, transmite Reuters.Marea Britanie urmeaza sa iasa din UE la data de 31 octombrie, insa companiile sunt din ce in ce mai ingrijorate cu privire la lipsa de progrese inregistrate de premierul Boris Johnson spre un nou acord de retragere care sa inlocuiasca precedentul acord negociat de Theresa May, pe care Parlamentul britanic l-a respins de trei ori.Intr-un comunicat de presa comun publicat luni, mai multe asociatii, printre care Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), Asociatia furnizorilor europeni de componente auto si alte 17 asociatii nationale, au tras un semnal de alarma asupra consecintelor unui Brexit fara un acord asupra unei industrii care regrupeaza 13,8 milioane de angajati in Uniunea Europeana, incluzand Marea Britanie, sau 6,1% din forta de munca totala."Plecarea Marii Britanii din UE fara un acord ar declansa o modificare fundamentala a conditiilor de tranzactionare, cu tarife in valoare de miliarde euro care ameninta sa afecteze alegerile consumatorilor pe ambele maluri ale Canalului Manecii", se arata in comunicatul de presa publicat luni."Sfarsitul comertului fara bariere ar putea provoca intreruperi modelului de functionare de tip just-in-time al industriei auto, costul unui singur minut de oprire a productiei numai in Marea Britanie fiind de 50.000 de lire sterline (54.700 de euro)", se mai arata in comunicat.Daca cele doua parti vor reveni la regulile de tranzactionare practicate in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului, organizatiile avertizeaza ca cea mai probabila consecinta a unui Brexit fara acord va fi un plus de 5,7 miliarde euro la schimburile comerciale cu automobile intre UE si Marea Britanie.Industria auto europeana este puternic dependenta de lanturile de aprovizionare transfrontaliere, a caror eficienta depinde de tarifele vamale zero si eliminarea granitelor in interiorul uniunii vamale europene.La randul sau, industria auto britanica, controlata aproape in intregime de firme straine, este deosebit de vulnerabila la introducerea de tarife vamale, in conditiile in care este dom ...citeste mai departe despre " Constructorii de masini avertizeaza: Un Brexit fara acord va costa 50.000 de lire sterline pe minut " pe Ziare.com