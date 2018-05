Raidurile aeriene au fost lansate dupa tiruri de rachete si mortiere ale militantilor palestinieni asupra teritoriului Israelului, transmite AFP, citata de Agerpres.Printre tinte s-au aflat ateliere de productie a rachetelor, adaposturi pentru drone si infrastructuri militare.Marti, in prima zi a operatiunii militare - cea mai dura confruntare intre Israel si gruparile armate palestiniene de dupa 2014 - aviatia militara israeliana lovise 35 de obiective ale Hamas si ale Jihadului Islamic.Comunicatul de miercuri al fortelor armate israeliene precizeaza ca marti au fost trase din Gaza spre Israel circa 70 de rachete, dintre care unele au fost interceptate de sistemele de aparare antiaeriana. Au fost raniti trei militari israelieni. Nu au fost prezentate informatii despre eventuale victime in randul palestinienilor.Marti seara, Jihadul Islamic anuntase ca a incheiat un armistitiu cu Israelul, intermediat de Egipt . Armata israeliana a refuzat sa comenteze aceasta informatie.Pe de alta parte, Statele Unite au facut apel la o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, in urma rachetelor lansate din Fasia Gaza catre obiective militare ale Israelului, relateaza site-ul agentiei Dpa, conform Mediafax."Consiliul de Securitte revoltat si sa raspunda acestui act de violenta impotriva civililor israelieni, iar oficialii palestinieni trebuie trasi la raspundere pentru ca permit sa se intample astfel de lucruri in Gaza", a declarat ambasadorul SUA la ONU , Nikki Haley.Reuniunea Consiliului de Securitate este asteptata sa aiba loc miercuri, a anuntat SUA. ...citeste mai departe despre " Continua cea mai dura confruntare din ultimii ani intre Israel si gruparile armate palestiniene: Zeci de obiective militare distruse in cursul noptii " pe Ziare.com