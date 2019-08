"Ne vom implica pentru a face astfel incat mai multi copii sa poata parasi Siria", a afirmat seful diplomatiei germane la Berlin, citat de dpa si Xinhua.Heiko Maas a subliniat ca fiecare caz a implicat probleme dificile, si le-a multumit tuturor celor care au facut posibila scoaterea celor patru copiii din Siria."Acestia sunt mai ales copii mici, iar conditiile lor de trai de acolo sunt departe de a fi cele mai bune", a spus ministrul. "Ei nu pot fi considerati responsabili pentru faptele parintilor lor, iar de aceea vrem sa-i ajutam", a adaugat Maas.Media germane au relatat luni ca, pentru prima data, au fost repatriati copii in Germania prin intermediul Ministerului federal de Externe.Conform publicatiei Der Spiegel, presei i s-a cerut "de urgenta sa nu pericliteze delicata misiune prin relatari si sa nu scrie nimic pana cand copiii vor trece granita".Trei orfani si o fetita bolnava au fost predati la granita siriano-irakiana, urmand a fi adusi pe calea aerului in Germania.Potrivit informatiilor furnizate de responsabili kurzi agentiei dpa, 117 copii cu cetatenie germana se afla in prezent in nord-estul Siriei. ...citeste mai departe despre " Copiii jihadistilor nemti din Siria vor fi repatriati in Germania: Nu sunt responsabili pentru faptele parintilor " pe Ziare.com