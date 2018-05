Coreea de Nord a chemat presa straina sa vada cum isi distruge instalatia de testare nucleara intr-o serie de explozii

Detonarile au avut loc inaintea unui summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, programat pe 12 iunie la Singapore, asupra caruia pluteste o incertitudine.Phenianul si-a anuntat planul de a-si distruge "in intregime" instalatia de la Punggye-ri, in nord-estul tarii, iar cativa jurnalisti straini au fost invitati sa observe operatiunea, transmite Associated Press.Exploziile la instalatia de testare nucleara, sapata in munti din nord-est, intr-o regiune putin populata, au vizat trei tuneluri subterane si un numar de turnuri de observatie din imprejurimi.Demolarea a avut loc pe fondul unei noi "salve verbale" vizand Washingtonul, prin care Phenianul l-a catalogat pe vicepresedintele Mike Pence drept o "marioneta politica" si a amenintat ca este pregatit in egala masura de o confruntare nucleara sau negocieri.Hotararea Nordului de a-si demola instalatia de la Punggye-ri este considerata un semn de bunavointa din partea lui Kim, cu scopul de a crea o atmosfera pozitiva inainte de summit.Insa acest lucru nu este ireversibil si este necesar sa fie urmat de o serie de masuri semnificative in vederea intrunirii cerintelor lui Trump de "denuclearizare".Prin faptul ca a invitat presa straina - in principal posturi de televiziune - la operatiune, Nordul spera ca imagini de la inchiderea instalatiei - inclusiv explozii menite sa surpe intrarea in tuneluri - sa fie transmise in intreaga lume.Din acest grup face parte inclusiv o echipa din cadrul Associated Press Television.Phenianul nu a chemat, insa, inspectori internationali la acest eveniment - ceea ce-i diminueaza valoarea de concesie importanta.Izbucnirea care l-a vizat pe Pence, atribuita unui oficial de rang inalt din cadrul Ministerului nord-coreean de Externe, are loc dupa o noua mustrare dura a noului consilier pe probleme de securitate nationala al lui Trump, John Bolton, si provoaca ingrijorari cu privire la faptul ca o prapastie s-a cascat intre cele doua parti chiar inaintea summit-ului prevazut pe 12 iunie in Singapore.O comparatie cu soarta LibieiIn ambele cazuri, Phenianul a incercat sa respinga declaratii dure ale unor sustinatori ai liniei dure potrivit carora Coreea de Nord ar putea sa ajunga ca Libia da ...citeste mai departe despre " Coreea de Nord a chemat presa straina sa vada cum isi distruge instalatia de testare nucleara intr-o serie de explozii " pe Ziare.com