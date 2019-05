Sefii Statului Major au declarat ca autoritatile din Coreea si SUA analizeaza detaliile rachetei, care a fost lansata in jurul orei 9 dimineata, a anuntat agentia de stiri sud-coreeana Yonhap, potrivit Reuters.Nordul "a lansat mai multe runde de rachete din orasul Wonsan de pe coasta de est, in directia nord-est, astazi intre 9:06 si 9:27", a anuntat JCS intr-un comunicat de presa.Acestea au zburat pentru o distanta de aproximativ 70 de kilometri pana la 100 de kilometri, a transmis JCS, adaugand ca autoritatile sud-coreene si americane analizeaza detaliile rachetelor."Armata noastra a urmarit indeaproape miscarile Coreei de Nord si a mentinut o pozitie in stransa coordonare cu SUA", a adaugat JCS.Aceste rachete au venit la aproximativ 17 luni dupa ce tara comunista a lansat o racheta balistica intercontinentala Hwasong-15 (ICBM) la sfarsitul lunii noiembrie, sustinand ca poate pune intreaga zona continenta a SUA in raza sa de actiune.JCS a anuntat mai devreme ca nordul a lansat mai multe rachete cu raza scurta de actiune, dar mai tarziu a revizuit anuntul pentru a descrie ceea ce a fost lansat ca "proiectile".Schimbarea sugereaza ca lansarile ar putea implica mai multe lansatoare de rachete, nu rachete."Ceea ce a tras nordul de data aceasta nu este o racheta balistica", a spus un oficial militar.Secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat: "Suntem constienti de actiunile Coreei de Nord din aceasta seara. Vom continua sa monitorizam situatia cat va fi necesar." ...citeste mai departe despre " Coreea de Nord a lansat mai multe rachete cu raza scurta de actiune spre Marea Japoniei " pe Ziare.com