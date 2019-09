Armata sud-coreeana a anuntat o noua lansare de "proiectile" - termen cu care numeste in general rachetele balistice cu raza scurta de actiune -, marti dimineata, din centrul Coreei de Nord. Aceste proiectile au zburat circa 330 de kilometri dupa care s-au prabusit in Marea Japoniei, relateaza AFP.Agentia nord-coreeana KCNA a relatat ca Kim Jong Un a condus personal pe teren acest test destinat "sa masoare timpul de desfasurare" a lansatorului de rachete. Ea a mentionat ca mai este prevazut cel putin un test.La sfarsitul lui august, Coreea de Nord a anuntat un test al "lansatorului de rachete multiplu", dupa ce de la inceputul verii a facut numeroase exercitii cu rachete cu raza scurta de actiune.Testul de marti a avut loc la cateva ore dupa ce regimul nord-coreean a afirmat ca este dispus sa reia negocierile cu Statele Unite, in punct mort din februarie."Vrem sa ne aflam fata in fata cu SUA la sfarsitul lui septembrie, la o data si intr-un loc asupra carora putem conveni", a declarat luni Choe Son Hui, adjunctul ministrului de Externe din Coreea de Nord.Cele doua tari au declansat un dialog inedit dupa intalnirea istorica dintre Donald Trump si Kim Jong Un din iunie 2018, de la Singapore. Insa cel de-al doilea summit al lor, din februarie, de la Hanoi, s-a soldat cu un esec si negocierile au fost oprite de atunci, in pofida promisiunii unei relansari rapide facute de presedintele american si de liderul nord-coreean cu prilejul celei de a treia intrevederi a lor, din iunie, de la frontiera dintre cele doua Corei. ...citeste mai departe despre " Coreea de Nord a testat un lansator multiplu de rachete. Kim Jong Un a fost personal pe teren " pe Ziare.com