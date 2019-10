Coreea de Nord confirma lansarea de pe mare a unui nou tip de racheta cu potential nuclear

Racheta, capabila sa transporte o arma nucleara, este al 11-lea test efectuat de Coreea de Nord in acest an, relateaza BBC.Aceasta racheta, trasa de pe o platforma marina, poate sa fie lansata de pe un submarin, fapt important pentru ca inseamna ca statul nord-coreean ar putea lansa rachete din afara teritoriului sau.Potrivit oficialilor sud-coreeni, racheta a zburat aproximativ 450 de kilometri si a atins o altitudine de 910 de kilometri, inainte de a ajunge in mare. Astfel, racheta a zburat la o altitudine de doua ori mai mare fata de cea a Statiei Spatiale Internationale. Rachete testate anterior de Coreea de Nord au zburat chiar mai sus.Racheta a cazut in Marea Japoniei, numita si Marea de Est. Japonia a anuntat ca racheta a cazut in zona sa economica exclusiva, o banda de 200 de kilometri care inconjoara teritoriul Japoniei.Testul a avut loc la cateva ore dupa ce Coreea de Nord a anuntat ca discutiile pe tema nucleara cu Statele Unite vor fi reluate.Ce se stie despre aceasta racheta?Racheta a fost lasata miercuri de pe mare, la scurt timp dupa ora 07:00 (marti, ora 22:00 GMT), la circa 17 kilometri la nord-est de orasul de pe coasta Wonsan.Agentia de presa nord-coreeana KCNA a anuntat, joi, ca racheta a fost de tipul Pukguksong-3, testata la un unghi inalt, si a avut rolul de a "combate o amenintare externa si sa intareasca capacitatea de aparare".Agentia a adaugat ca "nu a avut loc un impact negativ asupra securitatii tarilor vecine".Spre deosebire de testele anterioare, nu au existat imagini ale liderului Kim Jong-un la locul de lansare.In cele 10 teste anterioare efectuate in acest an, au fost lansate proiectile cu raza scurta de actiune.De ce este importanta capacitatea de lansare de pe submarinDaca racheta a fost lansata pe o traiectorie standard, in loc de una verticala, ar fi putut calatori aproximativ 1.900 de kilometri. Acest lucru ar fi putut sa plasese Coreea de Sud si Japonia in raza de actiune.Lansarea de pe un submarin poate face ca rachetele sa fie mai greu de detectat si sa le permita sa se apropie de alte tinte.Se crede ca submarinele actuale ale Coreei de Nord, de clasa Romeo, construite in anii 1990, ar ave ...citeste mai departe despre " Coreea de Nord confirma lansarea de pe mare a unui nou tip de racheta cu potential nuclear " pe Ziare.com