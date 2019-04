Kim Jong Un "va efectua in curand o vizita in Rusia la invitatia" presedintelui Putin, a anuntat KCNA."In cursul acestei vizite, cei doi vor purta discutii", a adaugat scurta depesa.Anuntul privind viitorul summit vine pe fondul eforturilor administratiei Trump de a ajunge la un acord cu Kim pentru a incheia tensiunile nucleare din peninsula coreeana.Doua summit-uri anterioare dintre Kim si presedintele american Donald Trump nu au adus si un acord privind dezarmarea nucleara a Coreei de Nord. Oficiali ai administratiei Trump au facut referire la un posibil al treilea summit.Amintim ca Statele Unite au impus in martie noi sanctiuni asupra Phenianului din cauza programului sau nuclear, in urma esecului celui de-al doilea summit dintre Trump si Kim din februarie de la Hanoi. ...citeste mai departe despre " Coreea de Nord confirma o noua intalnire intre Kim Jong-Un si Vladimir Putin " pe Ziare.com