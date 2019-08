Ele au fost lansate din apropiere de Tongchon, un oras din provincia Kangwon, situat in sud-estul Coreei de Nord, si au cazut in Marea de Est, cunoscuta si sub denumirea de Marea Japoniei, informeaza AFP si Reuters.Este cea de-a sasea lansare de acest tip de la sfarsitul lunii iulie. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat la inceputul lunii august ca aceste teste reprezinta "un avertisment solemn" adresat Coreei de Sud si Statelor Unite ca raspuns la manevrele lor militare comune, pe care Phenianul le dezaproba.Comisia pentru reunificarea pasnica a tarii, institutie nord-coreeana, a anuntat vineri intr-un comunicat ca respinge declaratiile facute joi de presedintele sud-coreean Moon Jae-in.Intr-un discurs pronuntat cu ocazia aniversarii eliberarii Coreei de sub ocupatia japoneza (1910-1945), Moon a declarat ca obiectivul sau este "realizarea pacii si unificarea pana in 2045", in pofida faptului ca mandatul prezidential unic pentru care a fost ales se termina in 2022.Citeste mai multe despre: Presedintele Coreei de Sud promite unificarea peninsulei pana in 2045Comunicatul nord-coreean afirma ca Seulul se face responsabil pentru actualul blocaj al discutiilor intercoreene si pentru neaplicarea "declaratiei istorice de la Panmunjom".Aceasta declaratie a fost adoptata in cursul unei intalniri ad-hoc dintre Kim si Trump, la Panmunjom, in Zona demilitarizata ce separa cele doua Corei. Cu acea ocazie, cei doi lideri au decis reluarea in curand a discutiilor privind arsenalul nuclear nord-coreean, anunt care insa nu s-a concretizat pana in prezent.Coreea de Nord a respins in comunicatul dat publicitatii vineri reluarea in curand a negocierilor cu Coreea de Sud. "Nu mai avem ce sa discutam cu autoritatile sud-coreene si nu avem nicio intentie sa ne intalnim din nou cu ele", se arata in document. ...citeste mai departe despre " Coreea de Nord lanseaza alte doua ''proiectile neidentificate'' si respinge reluarea negocierilor cu Seulul " pe Ziare.com