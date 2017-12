Regimul lui Kim Jong Un a laudat toate testele nucleare si cele cu rachete care au avut loc in acest an, declarand statul comunist o putere nucleara "invincibila" si "responsabila", transmite presa nord-coreeana de stat, citata de International Business Times.Nord-coreenii au transmis lumii "sa nu se astepte la vreo schimbare in politica" tarii. "Entitatea sa ca putere invicibila nu poate fi nici subminata, nici eliminata", a adaugat agentia nord-coreeana de presa.In raportul dat publicitatii sambata, este prezentata dezvoltarea unor noi arme, inclusiv o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga Statele Unite, dar si testarea unei bombe cu hidrogen.Phenianul a efectuat 16 teste cu rachete in acest an, iar pe 3 septembrie a efectuat cu succes al saselea si cel mai puternic test al unei bombe cu hidrogen.Citeste si:Kim Jong-un l-ar fi executat pe generalul care supraveghea testele nucleareMarturii cutremuratoare ale transfugilor nord-coreeni care spun ca testele nucleare le-au distrus sanatateaChina se pregateste de razboi nuclear: Cetatenii, sfatuiti ce sa faca in caz de atac ...citeste mai departe despre " Coreea de Nord testeaza bomba cu hidrogen in 2018: "Suntem o putere nucleara invincibila" " pe Ziare.com