Coreea de Nord organizeaza o parada grandioasa in care isi prezinta rachetele, inainte de Jocurile Olimpice

Aceasta expunere ar fi o incercare "de a speria americanii", spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele.Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat nu este exclus pentru a trimite un mesaj puternic fortelor americane care fac exercitii militare in zona.Participarea Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna, care vor avea loc in Coreea de Sud a fost considerata un progres semnificativ care ar putea detensiona situatia dintre cele doua tari. Cu toate acestea, procesul nu a mers conform asteptarilor.Luni, Coreea de Nord a anulat un eveniment cultural comun cu Coreea de Sud iar sursele spun ca si alte evenimente programate ar putea fi anulate. Stirea vine dupa ce Donald Trump, in discursul sau despre Starea Natiunii, l-a criticat pe liderul nord-coreean Kim Jong-un pentru incalcarea drepturilor omului si constanta preocupare pentru armele nucleare si rachete balistice.Mass media internationale nu vor avea acces la parada, au declarat sursele.