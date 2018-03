Coreea de Nord si Coreea de Sud au ajuns la un acord "satisfacator" privind un summit la nivel prezidential

Reprezentantii Seulului i-au remis presedintelui nord-coreean o scrisoare din partea omologului sud-coreean iar Kim Jong-Un "ascultand despre intentia presedintelui Moon Jae-In de a organiza un summit (...), a schimbat puncte de vedere (cu trimisii Seulului) si a ajuns la un acord satisfacator", a informat agentia nord-coreeana de stiri KCNA.Kim si membrii delegatiei sud-coreene au schimbat de asemenea opinii despre masurile ce trebuie adoptate pentru "a atenua tensiunile militare intre Nord si Sud si a impulsiona dialogul si cooperarea".Liderul nord-coreean a avut un "dialog sincer" cu trimisii sud-coreeni, le-a aratat "vointa sa ferma de a imbunatati legaturile Nord-Sud si de a scrie o noua istorie a reunificarii" si a dat instructiuni pentru "luarea de masuri practice rapid" in vederea imbunatatirii relatiei bilaterale.Vizita emisarilor Seulului, prima, in mai bine de zece ani, a unei delegatii sud-coreene de inalt nivel in Nord, a venit ca raspuns la calatoria istorica efectuata in februarie in Sud de Kim Yo-Jong, sora liderul nord-coreean, cu prilejul Jocurilor Olimpice de Iarna, si in cadrul careia Moon a primit invitatia organizarii in curand a unui summit intercoreean.Daca intalnirea Kim-Moon ar avea loc, ar fi prima de acest fel dupa peste zece ani, ultimele astfel de reuniuni fiind organizate in 2000 si 2007, la Phenian, intre liderul nord-coreean si tatal lui Kim Jong-Un, Kim Jong-Il, decedat intre timp, si presedintii de atunci ai Coreei de Sud, Kim Dae-Jung si, respectiv, Roh Tae-Woo.Moment istoric: Sora lui Kim Jong-un l-a invitat pe presedintele Coreei de Sud la PhenianCu toate acestea, Seulul, citat de AFP, a precizat in cursul serii ca niciun acord concret nu a fost incheiat cu privire la o intalnire a presedintilor Moon si Kim.Cele doua parti au "discutat" si "au impartasit aceleasi opinii" in alte puncte, a adaugat un oficial al presedintiei sud-coreene. Ele s-au intretinut mai bine de patru ore si au participat la un dineu, conform sursei citate, care a completat ca precizari vor fi facute publice in cursul zilei de marti.Emisarii presedintelui sud-coreean au misiunea de a discuta mijloacele de favorizare a dialogului intre Phenian si Washington pe subiectul armelor nucleare.Delegatia ii in ...citeste mai departe despre " Coreea de Nord si Coreea de Sud au ajuns la un acord "satisfacator" privind un summit la nivel prezidential " pe Ziare.com