Totodata, regimul de la Phenian a anuntat ca a testat cu succes o arma tactica "ultramoderna", informeaza Associated Press.In trecut, Coreea de Nord a inchis cetateni americani pentru perioade lungi de timp, acestia fiind eliberati in urma vizitelor unor personalitati din SUA. Anul trecut, studentul american Otto Warmbier a murit la cateva zile dupa ce a fost eliberat in coma dupa 17 luni de detentie in Coreea de Nord.Agentia nord-coreeana de stiri KCNA a transmis ca americanul Bruce Byron Lowrance a fost retinut pe 16 octombrie dupa ce ar fi intrat ilegal in Coreea de Nord pe la frontiera cu China . Barbatul le-ar fi spus anchetatorilor ca are legaturi cu Agentia Centrala de Informatii (CIA).Se pare ca cetateanul american retinut in octombrie a fost deportat anul trecut din Coreea de Sud dupa ce a fost prins intr-o zona interzisa, potrivit politiei sud-coreene. Individul ar fi declarat la acel moment ca stie mai multi oficiali din Administratia Trump si vrea sa actioneze ca "o punte de legatura" intre Washington si Phenian.In luna mai, Coreea de Nord a eliberat trei americani in semn de bunavointa inainte ca liderul nord-coreean Kim Jong-Un sa aiba o intrevedere la Singapore cu presedintele american Donald Trump . ...citeste mai departe despre " Coreea de Nord va deporta un american cu legaturi CIA si se lauda cu o arma tactica "ultramoderna" " pe Ziare.com