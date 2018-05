Coreea de Nord trebuie sa-si construiasca de la zero infrastructura de electricitate, dupa zeci de ani de comunism

"Generarea de energie este importanta, dar mai mai importanta este livrarea puterii generate. Avand in vedere conditia retelei din Coreea de Nord, credem ca este o urgenta construirea infrastructurii de electricitate. Noi nu suntem o companie de constructie a infrastructurii, noi doar oferim surse de energie pe baza caracteristicilor infrastructurii. Dupa ce va fi construita infrastructura de electricitate in Coreea de Nord, noi atunci vom decide cate panouri solare vom pune la dispozitie", au spus acestia.Ei au precizat ca isi doresc sa fie cea mai mare companie sud-coreeana care va face investitii sau contribuie in Coreea de Nord."Acest lucru este posibil pentru ca suntem unul dintre cei mai mari producator de panouri solare din lume", au precizat reprezentantii Hanwa Q Cells.Compania produce panouri fotovoltaice in Coreea de Sud, unde are si sediul, Malayezia si China. De asemenea, mai are un sediu specializat pe tehnologie si inovare in Germania."Dupa multe politici care vor avea loc, cred ca vom avea o libertate economica intre Coreea de Nord si de Sud. Credem ca va lua 3-5 ani ca sa devina total denuclearizata Coreea de Nord, iar libertatea economica va urma dupa", a declarat, pentru AGERPRES, Shin Hyung-sik.El a subliniat ca va dura mult timp, dar, pana cand cele doua tari vor deveni una, va fi mentinut statusul de doua state si ca familiile despartire din cele doua Corei se vor reintalni pe 15 septembrie, de Ziua independentei."Sub conducerea Crucii Rosii, familiile despartite care traiesc in Coreea de Nord si de Sud vor fi, in final, impreuna de ziua noastra a independentei, pe 15 septembrie. De asemenea, vom lua parte la Asian Game, care va avea loc in Jakarta, si sportivii din Nord si din Sud discuta acum sa creeze o singura echipa. Din punct de vedere al pietei de capital, suntem in proces sa recuperam asa-numitul discount coreean, ceea ce inseamna ca acum pretul actiunilor este subevaluat din cauza incertitudinilor Coreei de Nord, iar acum recuperam", a precizat directorul Fundatiei Coreene pentru Democratie, intr-o intalnire facilitata de Korean Culture&Information Service si Ministerul Culturii, Sportului si Turismului din Coreea de Sud.Potrivit acestuia, multe partide de opozitie din Coreea de Sud saluta acordul semnat recent de cele doua state, dar cel mai mare partid din aceasta tabara se opune continutului."In Coreea de sud sunt multe partide de opozitie, dar mare parte dintre ele saluta acordul. Cel mai mare partid de opozitie se opune continutului acelui acord si protestele care au avut loc recent reprezinta populatia care are tendinte de extrema dreapta. In Coreea de Nord sunt forte puternice care sunt impotriva unificarii.Totusi, bazandu-ma pe observatiile mele, atitudinea pe care a aratat-o Kim Jong-un a fost schimbata.Sunt doua lucruri la care trebuie sa fim atenti. In primul rand, Kim Jong-un este primul lider nord-coreean care a fost de acord sa se transmita in direct discutiile.Al doilea lucru, este ca mass-media din Coreea de Nord a acoperit acordul, continutul, in detaliu, prin oamenii lor. Asta este diferenta fata de trecut si cred ca este incurajator", a mai spus Shin Hyung-sik.