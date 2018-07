Coreea de Sud este pe locul trei din cele 37 de tari monitorizate de Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare, in ceea ce priveste numarul de ore lucrate pe saptamana. In anul 2017, numarul mediu de ore lucrate de un cetatean al Coreei de Sud a fost de 38,9 ore pe saptamana (2024 de ore pe an).Decizia de limitare a timpului pe care coreenii il petrec la serviciu a intrat in vigoare sambata.Pentru inceput, legea vizeaza doar companiile care au mai mult de 300 de angajati. Pentru companiile mai mici, legea va intra in vigoare in anul 2020 sau 2021.Mexicul este pe primul loc in ceea ce priveste timpul pe care oamenii il petrec la serviciu, cu aproximativ 43,4 ore pe saptamana, sau 2.257 ore pe an. Pe locul al doilea se afla Costa Rica, cu aproximativ 41,9 ore pe saptamana, sau 2.179 pe an.La polul opus se afla Germania si Danemarca , cu aproximativ 26, respectiv 27 de ore lucrate pe saptamana."Implementarea acestei masuri va fi un proces interesant", a declarat Ellen Kossek, profesor al Universitatii Purdue. "Consider ca este un pas in directia corecta. Coreea de Sud este ingrijorata de scaderea ratei de fertilitate din punct de vedere economic. Sunt de asemenea ingrijorati si in ceea ce priveste sanatatea", adauga ea.Coreea de Sud a avut o crestere economica foarte mare in urma celui de-Al Doilea Razboi Mondial, datorita mai multor factori, printre care programul lung de lucru, cerinte ridicate in ceea ce priveste educatia si un procent mare de femei in campul muncii."Acest miracol economic va fi greu de mentinut cu programul mai scurt de lucru", a adaugat Kossek. ...citeste mai departe despre " Coreea de Sud a redus programul saptamanal de lucru. Chiar si asa, e dublu fata de Germania " pe Ziare.com