Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat posibilitatea trimiterii unei delegatii la viitoarele Jocuri Olimpice de Iarna, care vor avea loc la Pyeongchang, in Coreea de Sud, luna viitoare, relateaza agentia Yonhap, citata de Reuters.De asemenea, purtatorul de cuvant al presedintelui sud-coreean Moon Jae In a spus, citat de The New York Times: "Ne-am exprimat deja disponibilitatea de a ne implica intr-un dialog cu Coreea de Nord in orice moment, in orice loc si in orice format, atata timp cat ambele parti pot discuta restaurarea bunelor relatii si a pacii in Peninsula Coreeana".In mesajul de luni, liderul de la Phenian a amenintat Statele Unite cu arma nucleara, insa a spus ca este "deschis la dialog" cu Seulul si ca ar putea trimite delegatia de sportivi ca parte a eforturilor de a cobori tensiunile militare din Peninsula Coreeana."Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu", este o parte din mesajul lui Kim Jong Un. ...citeste mai departe despre " Coreea de Sud a salutat, in mod surprinzator, mesajul de Anul Nou al lui Kim Jong Un " pe Ziare.com