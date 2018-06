Coreea de Sud nu intelege de ce a anulat Trump exercitiile militare si vrea explicatii

Intrebata intr-un interviu acordat ABC News daca anuntul lui Donald Trump privind suspendarea exercitiilor militare a generat surprindere in Coreea de Sud, Kang Kyung-Wha, ministrul sud-coreean de Externe, a afirmat: "Da, trebuie sa spun ca am fost surprinsi"."Dar, dupa cum stiti, astfel de lucruri nu pot fi anticipate. Presedintele SUA a facut acest anunt tinand cont de evaluarea sa asupra summitului istoric, vom vedea ce se va discuta cu omologii din armata sud-coreeana", a spus ministrul de Externe de la Seul.Donald Trump a anuntat marti, imediat dupa intrevederea cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, ca va suspenda exercitiile militare din Coreea de Sud. Donald Trump a admis ca procesul denuclearizarii Coreei de Nord va dura multi ani, subliniind ca va fi verificat de experti americani si internationali si oferind asigurari ca Statele Unite nu vor reduce efectivele militare din Coreea de Sud."Nu reducem nimic deocamdata, poate la un moment dat. Avem 32.000 de militari in Coreea de Sud, eu am spus in campania electorala ca vreau sa ii aduc inapoi acasa, dar deocamdata nu pot. Insa vom limita exercitiile militare in regiune, ceea ce ne va permite sa economisim multi bani.Vom verifica procesul denuclearizarii, simt ca liderul nord-coreean vrea sa faca acest lucru, sunt foarte sigur. Am efectuat mult timp exercitii militare, sunt foarte scumpe, Coreea de Sud contribuie, dar nu suta la suta, astfel ca va trebui sa discutam aceste lucruri cu Administratia de la Seul. Vom avea un nou acord cu Administratia din Coreea de Sud", a explicat Donald Trump.Miercuri, Donald Trump a argumentat din nou ca Statele Unite vor economisi mult prin suspendarea exercitiilor militare din Coreea de Sud. "Economisim o avere prin oprirea exercitiilor militare, care vor fi suspendate atat timp cat purtam negocieri de buna-credinta, ceea ce ambele parti fac in prezent!", a spus Trump.Coreea de Sud a cerut clarificari din partea Washingtonului. "In momentul de fata, nu putem intelege sensul exact si intentiile presedintelui Donald Trump", a declarat un oficial din cadrul Ministerului Apararii de la Seul. La randul sau, Presedintia Coreei de Sud a exprimat surprindere privind anuntul facut de Donald Trump. Urmatorul exercitiu militar americano-sud-coreean es ...citeste mai departe despre " Coreea de Sud nu intelege de ce a anulat Trump exercitiile militare si vrea explicatii " pe Ziare.com