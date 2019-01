"Portalul pe care l-am creat pentru o mai buna transparenta - Platforma de date deschisa (Open Data Platform) - a fost actualizat de catre colegii mei si poate fi vizualizat pe site-ul Comisiei Europene. Fiecare cetatean poate vedea evolutia din fiecare tara a Fondurilor Structurale si de Investitii pentru perioada 2014-2020", a scris Corina Cretu, vineri, pe pagina sa de Facebook Acest portal ofera acces la date despre planificarea si implementarea fondurilor disponibile, platile Uniunii Europene catre fiecare tara si realizarile la nivelul fiecarei tari. Romania are alocata o suma de 30,88 miliarde de euro, pentru perioada 2014 - 2020, prin intermediul a opt programe, ceea ce reprezinta o medie de 1.548 de euro de persoana. La aceasta suma, statul roman trebuie sa se adauge in jur de 5,86 miliarde de euro.Cele mai recente date, cele de vineri, arata ca din totalul sumei alocate, 36,71 de miliarde de euro, era aprobata o suma de 20,81 de miliarde de euro, reprezentand 57%, dar plati au fost facute in valoare de 6,54 miliarde de euro (18%).Din cele 30,88 de miliarde de euro, Romania a accesat 26% (7,89 miliarde de euro), din care cea mai mare parte, 20% (6,12 miliarde de euro), o reprezinta platile initiale, 4% prefinantarile initiale si 2% prefinantarile anuale....citeste mai departe despre " Corina Cretu: Romania beneficiaza de fonduri UE de 30,8 miliarde de euro, din care a accesat 7,9 miliarde " pe Ziare.com