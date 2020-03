Dupa ce la finalul saptamanii trecute a introdus posibilitatea anularii gratuite a rezervarilor doar pentru anumite regiuni, precum Statele Unite, Coreea de Sud si Italia , Airbnb a decis sa extinda acum aceasta politica la nivelul intregii platforme.Singura exceptie o reprezinta calatoriile in interiorul Chinei. In rest, toti ceilalti utilizatori au posibilitatea sa-si anuleze rezervarile.Exista, insa, o anumita perioada stabilita. Regula este valabila pentru calatoriile care urmau sa fie facute in perioada 14 martie - 14 aprilie. In functie de evolutia pandemiei, nu este exclus ca Airbnb sa decida extinderea perioadei.In mod normal, utilizatorii care se incadreaza ar trebui sa primeasca un mesaj automat prin care sa fie instiintati de modificare.Chiar daca, dintr-o eroare, nu primesc mesajul de notificare, acestia isi vor recupera toti banii daca vor incerca sa-si anuleze rezervarea.Deocamdata, Airbnb este un caz singular intr-o industrie care incearca sa-si minimizeze pierderile in contextul pandemiei de coronavirus. Marii jucatori, precum Booking.com sau altii, nu au luat, pana acum, masuri similare.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Airbnb permite anularea gratuita a rezervarilor si pentru clienti, si pentru gazde " pe Ziare.com